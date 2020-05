LA SEGNALAZIONE - Il degrado affiora dallo sfalcio e nessuno vi mette riparo

Ancora da Viale Val Padana. Due giorni addietro il Comune ha completato lo sfalcio delle aiuole in Viale Val Padana. Dopo la sfalcio era attasa la raccolta. È arrivata? Ovviamente no. In barba a ogni criterio d'igiene, buste., deiezioni, scarti alimentari, buston9 pieni di indifferenziato giacciono a terra. E da lunedì è possibile sostare tra quelle aiuole, gustare un gelato tra quelle panchine, far giocare un bambino sui vialetti. È inquietante l'incuria e la colpevole disorganizzazione del Comune a cui spetta il compito di intervenire su quel verde.