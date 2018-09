Il bus brucia e i resti rimangono in terra

Il 3 settembre un bus ATAC prese fuoco nella notte in via Aurelia antica. Dopo 15 giorni i resti neri e fuligginosi dell'incendio sono ancora in terra, lungo il marciapiede. Pezzi meccanici, cenere, resti bruciaticci e puzzolenti che sollevano nell'aria nere polveri inquietanti ad ogni passaggio di veicolo lungo la strada. A chi spetta la pulizia del sito dopo l'incendio? In via del Tritone, dopo un analogo incendio, i lavori di pulizia furono attivati immediatamente. Qui sembra non interessare a nessuno.