Groviglio d'auto in via Ipogeo degli Ottavi

Siamo in prossimità della Stazione Ipogeo degli Ottavi, Via Ipogeo degli Ottavi - zona Ottavia, sono le ore 6.30 del mattino e da qualche settimana questa é la situazione. Un groviglio di auto nelle quali é difficile districarsi causato, forse, dal mancato assorbimento della via Trionfale?Non si sa, ma di fatto dai primi di gennaio questo é il panorama di ogni mattina.

Qualcuno che si occupa di viabilità di Roma Capitale ne é a conoscenza? Il corpo dei Vigili Urbani? Qualcuno deve intervenire per regolamentare l'afflusso, non é possibile come cittadini e automobilisti dover sopportare questa situazione che crea disagi anche per chi deve recarsi alla stazione a prendere il treno. Questo é un esempio di zone periferiche abbandonate a sé stesse e di continui disservizi. Stefania