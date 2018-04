Grave situazione di degrado sotto le mura monumentali del Verano

Buongiorno sono una cittadina che come tanti lavoratori e studenti ,che devono raggiungere la Sapienza passa , per recarsi a lavoro , ogni giorno sulla via Tiburtina partendo dalla stazione sino a raggiungere piazzale Verano . Passeggiare sotto le mura monumentali del Verano e ammirare anni di storia lungo la via Tiburtina immaginando le storie degli artisti giacenti li sarebbe un'esperianza bellissima se non fosse per il degrado umano da una parte ( lato Verano ) e la monnezza che ormai ha invaso strade e marciapiedi dall'altra .

Scrivo a voi in ultima istanza dopo essere passata attraverso tutti i mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma , il quale direttamente o attraverso quel baraccone che è AMa non ha mai risposto fattivamente . Le segnalazione fatte in tre mesi ad AMA sono 5 ultima oggi numero protocollo 2703038 : operatrice ignorante e scortese ma questo è un dettaglio . Le altre sono state al limite dell'inverosimile invece di inseirire la segnalazione e mandare i mezzi AMA ( tra l'altro presenti a piazzale delle Crociate distanza : 20 metri dalla monnezza ma anche questo è un dettaglio ) o ispettori ( quelli che d'altra parte multano i cittadini per aver buttato la carta nella plastica : giusto ) chiede a me di descrivere la monnezza e di richiedere IO i mezzi in base al tipo , di dargli il civico pur avendogli spiegato esattamente qual'è il tratto di strada ( non proprio periferico e poco noto ) , di dargli la perfetta collocazione dei secchioni ( ma non lavorano loro all'AMA ?? ) e quindi di richiamare con i numeri civici davanti ai quali sono collocati .

( fatto stamattina ) Ora alla fine della fiera e dopo svariate telefonate la domanda di questa mattina alla sgarbata operatrice che voleva chiudere in fretta la telefonata era : dopo le segnalazioni ( 5) , dopo l'invio delle foto a IO SEGNALO , quando la levate la monnezza visto che c'è un problema ora di salute pubblica ??? La sua risposta è stata : io non sono qui per fare conversazione ; e ha ragione perche' fortunatamente non ho bisogno del numero verde AMA per socializzare : ho amici ed una famigli ma forse da utente che ama la sua citta' e l'amibiente in cui vive volevo dare il mio contributo senza passare da stalker o depressa ....... Comunque che parlino le immagini : Lato campeggio Verano Allegato 1 Lato Monnezza ALlegato 2 ( Dalla nascita ai primi passi ) TRE mesi di te Attenzione !!!! Le foto sono di una settimana fa ora è peggio Spero si possa risolvere il prima possibile N.B. La politica di questo COmune e dei 5 stelle e' rendere i cittadini parte dell'amministrazione e consapevoli in prima persone del bene pubblico intervenendo . Bello tutto ma come si fa se un cittadino che prova a farlo perche' geneticamente cosi e non perche' lo dice un movimento deve fare 5 telefonate , post sui social , segnali di fumo solo per ricevere un protocollo ..... Ditemi VOI Buona giornata Tatiana Catania