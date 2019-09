Girone dantesco allo Spallanzani

Segnalo che agli sportelli di prenotazione visite e ritiro referti dell'ospedale Spallanzani si creano code interminanili, oltre 40 persone: 3-4 ore di fila per operazioni semplici che prima venivano concluse in 10 minuti.Gli impiegati spiegano che la colpa è del nuovo software della regione che non funziona e che da tre mesi crea questi disservizi.E' una situazione allucinante, vergognosa, anziani malandati che attendono ore; una situazione veramente indegna per un importante ospedale della capitale. Per cortesia portate all attenzione del pubblico e dei media,che è quello che anche gli impiegati chiedono.Anche loro pagano per questa situazione. Saluti