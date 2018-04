Gianicolo: che vergogna!

Una bellissima domenica di sole ed una passeggiata al Gianicolo. Ma all'arrivo ecco che si scopre un degrado inaccettabile per uno dei posti più belli di Roma: sporcizia e incuria sono i veri padroni di questo eccezionale belvedere. Bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere proprio davanti all'opera inaugurata nel 2011 dal Presidente della Repubblica Napolitano recante alcuni articoli della nostra Costituzione in occasione del suo 150° anniversario! Per godere del panorama occorre camminare fra i rifiuti ed i numerosi pezzi di vetro sparsi ovunque. L'inciviltà dei cittadini e dei turisti regna indubbiamente sovrana, ma come fa l'amministrazione comunale a permettere tutto questo? Ho provato un profondo imbarazzo di fronte ai numerosi turisti stranieri che volevano godersi la vista della città. Le foto scattate domenica mattina, 22 aprile 2018, parlano da sole.