Sono mesi se non qualche anno, che regolarmente nella piazzola antistante una scuola elementare e, nelle adiacenze delle residenze del civ 403/a della via Aspertini (Municipio VI) vengono abbandonati elettrodomestici che, presumo siano la resa dei nuovi acquisti. Detti elettrodomestici vengono abbandonati poi rimossi per far posto ad altri e così via.