Domenica 20 Maggio inagura il muro indoor di 30 mq dipinto dallo street artist Flavio Solo. Ad accompagnare il vernissage della manifestazione selezione musicale di Whtrsh (dj Coez) L’iniziativa di From wall 2 the hall in collaborazione con Smash ha l’intenzione di riconnettere l’arte di strada e musica. Entrata Libera @Seedo Roma-Via oderisi da Gubbio 13b Ore 18:00-2:00