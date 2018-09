Eterno degrado di Monte Ciocci

prendo spunto dai frequenti articoli del degrado su Monte Ciocci, ultimo in ordine di tempo che ho letto è quello di alessandra scritto 08/09/18 (http://www.romatoday.it/social/segnalazioni/l-abbandono-del-parco-monte-ciocci-della-balduina.html). ho deciso di uscire anch'io con queste denunce, ed ecco quello che voglio "gridare"! Mi ricordo che quando l'attuale amministrazione capitolina era fuori dai palazzi di potere, andava in giro a trovare i vari degradi della nostra bella città (c'erano anche prima ma sicuramente non come ora). filmavano, fotografavano e commentavano nei confronti degli amministratori del tempo. oggi le posizioni si sono ribaltate, ora sono "loro" i principali attori dell'inefficienza, del brutto, del degrado. costoro sono i portatori del cambiamento! io sostengo che buona parte delle responsabilità sono dei cittadini incivili, ma la restante, la maggioranza delle responsabilità sono di chi gestisce la città e i suoi servizi. frequento spesso la pista ciclabile del Gemelli, quella che da Torrevecchia (stazione Montemario) arriva a Monte Ciocci. lungo il percorso frequentatissimo non solo da atleti ma anche da famiglie con bimbi al seguito, è frequente imbattersi in piante e sterpi secchi che traboccano dai vasi in cemento che delimitano la pista. ma quando si arriva a Monte Ciocci ti prende lo sconforto, perché difronte ad una vista accattivante come quella che si può godere da lì su, devi purtroppo constatare che il degrado impera e la fa da padrone. l'accoppiata "inciviltà + menefreghismo istituzionale" imbruttiscono e degradano la nostra città, e vivere nel degrado degrada anche la nostra vita e la nostra anima. le foto che allego si riferiscono al degrado e alla sporcizia che si può "ammirare" su Monte Ciocci. dove andremo?