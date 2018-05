Questo e' il marciapiede di Via Lessing, una strada lunga qualche decina di metri. L'erba incolta ha invaso abbondantemente il marciapiede ed in piu', nei punti in cui e' rotto, sono molti, cresce altra erba. Il tutto rende rischioso camminare in quel tratto. Il marciapiede sul lato opposto non e' in condizioni migliori, c'e' solo meno erba perche' non confina col parco .