Erbacce cresciute come alberi a Tor Tre Teste

La scalinata di via Vittorio Olcese, usata da molti bambini che vanno alla scuola elementare li vicino, dagli inquilini per andare a buttare l'immondizia nei secchioni posti in via Angelo Viscogliosi o comunque per uscire dalla zona è in totale degrado e abbandono da molti anni, alcune delle altissime piante che si vedono nelle foto erano piccole erbacce che negli anni, moltissimi anni, troppi davvero, sono diventate veri e propri alberi, lì nessuno ha mai tagliato l'erba e nessuno ha mai pulito,