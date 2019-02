Emergenza buche Via di Tor Carbone

La situazione in Via di Tor Carbone peggiora sempre di più, si sono aperte buche in entrambi i lati della carreggiata e le auto per schivarle sono costrette a circolare al centro della carreggiata in entrambi i sensi di marcia, un vero e proprio duello cittadino che si conclude il più delle volte con uno dei due che deve scegliere tra un frontale e un cerchione distrutto. Con tutte le tasse che paghiamo rischiamo anche di perdere soldi, nel caso più fortunato, o la vita per percorrere il tragitto casa lavoro; siamo arrivati a una situazione insostenibile, circolare diventa sempre di più un rischio ed è ora che il Comune si prenda le sue responsabilità, senza nascondersi dietro sentenze fuori dal normale. Non vogliamo rimborsi vogliamo sicurezza sulle strade! Non basta ogni tanto una pattuglia dei vigili a presidiare un cratere, colmo d'acqua e "riparato" perlopiù con asfalto a freddo; non servono palliativi, che comunque comportano un costo, serve il rifacimento del manto per l'intera tratta danneggiata. A maggior ragione che si tratta di zona soggetto a vincolo, vogliamo un intervento serio e risolutivo prima che si verifichi qualche incidente questa volta mortale, perchè ahimè in una strada scarsamente illuminata come quella, gli incidenti già in condizioni normali sono all'ordine del giorno.