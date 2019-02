Questa è una segnalazione positiva di efficienza,professionalità, disponibilità e buon cuore di una impiegata della circoscrizione 13^ Aurelia n°470, la funzionaria sig.ra Ernestina Lolli, che si è prodigata per completare il lavoro e spiegare nel dettaglio tutto quello che andava compilato per portare a buon fine la redazione di vari atti notori. Un vero e sincero elogio per il lavoro svolto.