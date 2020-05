Eccellente Breast Unit Umberto I

Scrivo questa recensione in un momento difficile per la sanità per ringraziare chi fa di tutto affinchè la vita possa continuare. In particolare il mio elogio va alla straordinaria equipe della breast unit presente nell’ospedale Umberto I, al dott. Tripodi per la pazienza con cui ha risposto ai mie dubbi e alle mie paure, al dott. De Luca che ha medicato e controllato attentamente ogni giorno la mia ferita, alla meravigliosa dott.ssa Melcarne che mi ha seguita con dedizione e professionalità in entrambi gli interventi(carcinoma della mammella e neoplasia al colon) e alla dott.ssa Amabile con cui si è relazionata la mia famiglia ricevendo notizie sul decorso degli interventi, Questa equipe è diretta magistralmente dal “preziosissimo” prof. Massimo Monti il quale merita il plauso di essere un professionista eccellente e persona speciale a cui sono infinitamente grata per avermi sapientemente ed aggiungo meticolosamente curata e dal prof. Vergine esperto e scrupoloso professionista. In entrambi gli interventi sono stata assistita con dedizione, competenza e tanta umanità, peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz’altro alla ripresa psicologica di noi pazienti. Un ringraziamento particolare va al prof. Casella chirurgo encomiabile sia professionalmente che umanamente, lui che visita i pazienti anche di domenica ricordando i loro nomi e non un numero sulla pratica. Il mio oncologo dott. Botticelli che sta curando le mie due patologie con scrupolosità, competenza, attenzione e tanto cuore sempre con un sorriso trasmettendomi positività e fiducia. Ringrazio ancora le infermiere dell’accoglienza della breast unit che ci seguono anche dopo gli interventi ricordandoci i vari appuntamenti di controllo: la caposala Benedetta e la meravigliosa infermiera Roberta Eramo, il mio angelo custode, presenza indispensabile che si è occupata delle ferite della mia anima e del mio cuore e con la quale è nata una splendida amicizia.. e ancora gli infermieri del reparto, della III Clinica Chirurgica, per la loro pazienza, empatia e sensibilità che rendono i problemi legati alla degenza più leggeri e sopportabili. Grazie all’infermiera Nunzia Guadagno per la sua solarità e i preziosi consigli legati al post mastectomia, fondamentali per noi pazienti. Grazie a tutti gli operatori sanitari, purtroppo non ricordo i nomi ma non dimenticherò mai i loro volti, che mi hanno trasportata da un reparto all’altro per effettuare le visite di routine. Grazie di cuore a voi tutti perché nella mia sfortuna ho avuto la fortuna di incontrarvi. Lucia