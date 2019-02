Dopo pochi mesi già arrugginite le catene delle altalene al parco tor Marancia ingresso viale Londra

Oggi pomeriggio mi sono recato con le mie nipotine nell'area giochi del parco di Tor Marancia in viale Londra, inaugurato dalla sindaca Raggi circa 8 mesi fa. Con disappunto ho visto che le catene che sostengono le altalene sono già arrugginite. Mi chiedo se ci voleva tanto a prevedere la zincatura delle parti in metallo, probabilmente sarebbe costata qualche euro in più ma sarebbe sicuramente durata più a lungo. Mi auguro che se ne tenga conto allorché si tratterà di installare i giochi nella parte di parco su via grottaperfetta. Tanto segnalo nella speranza che ci sia qualcuno, per conto del Comune, che controlla la qualità dei materiali e delle opere effettuate per rivalersi nei confronti della ditta interessata.