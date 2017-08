A via Monterosi 46, quartiere Flaminio, dopo 3 SETTIMANE dalla prima segnalazione al numero verde dell'ACEA, nessuna squadra è intervenuta per provvedere alla riparazione consentendo così la dispersione di decine di litri di acqua ogni giorno che vanno regolarmente nella fogna, questo alla faccia della crisi idrica. Al numero verde dedicato sono state fatte molteplici segnalazioni sia dagli inquilini dello stabile che da altri cittadini, per ora.... Nulla