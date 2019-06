Discarica che aumenta ogni giorno in via Sambuci

Buongiorno, siamo vicino alla Tiburtina seguendo via dei Radar ,VIA SAMBUCI per l'esattezza. Questa strada doveva essere il parcheggio per le auto dei lavoratori delle decine di grosse aziende che insistono su quella area e' invece diventata una discarica (anche di rifiuti pericolosi) a cielo aperto. Non solo non si puo' piu' parcheggiare per la strettoia dovuta ai materiali ma ..ironia della sorte, alcuni colleghi sono stati multati dai vigili per divieto di sosta. Bisigna fare qualcosa urgentemente , la situazione puo' degenerare , anche perche' li vicino c'e' uno stabile occupato con centinaia di persone all'interno. Bisogna togliere i rifiuti , tagliare l'erba e consentire il parcheggio (era l'idea iniziale quando e' stata inaugurata la strada da Via dei Radar a verso la Tiburtina. Grazie, salvatore