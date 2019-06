Discarica a saxa rubra ed è guerra

La vostra carissima Sindaca Virginia , ha deciso di spostare l attività di trasbordo rifiuti in zona Saxa Rubra (area ex Gran Teatro) , senza tener conto di cosa pensassero gli abitanti della Zona. Senza prendere anche in considerazione che è un area di forte espansione immobiliare (si tenta di ricostruire un OLGIATA 2 ma a due passi da Ponte Milvio ) , di sicuro con qst mossa molti immobili perderanno di valore e non solo saremo costretti d ‘ estate non solo a respirare Merda dalla discarica su Via Salaria che inspiegabilmente arriva fino a Saxa Rubra ma dovremmo avvelenarci ancor di più con quest’ altra genialiata della sindaca