Discarica a cielo aperto al parcheggio del Parco Volusia

Segnalo un totale abbandono del parcheggio del Parco Volusia, in zona Cassia Grottarossa. Ogni giorno qualche zozzone lascia qui bottiglie di birra, plastica e lattine. Noi andiamo al Parco con i cani, e dobbiamo stare attenti a non ferirci, a non bucare le gomme della macchina, e ai cani, che potrebbero camminarci sopra inavvertitamente. Ci stiamo organizzando per pulire, dentro il parco e fuori nel parcheggio, ma temo che l'amministrazione comunale se ne sbatta, e tra una settimana staremo di nuovo da capo a dodici. Non è giusto questo. I parchi vanno difesi.