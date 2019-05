Differenziata a Ponte di Nona

E' partita solo da alcuni giorni la raccolta differenziata nell'area di Nuova Ponte di Nona. In precedenza sono stati consegnati i cassoni per la raccolta che i singoli condomini hanno dovuto acquisire e apporre nelle aree più propense per lo svuotamento. Questo ha da subito causato un grave problema di stoccaggio arrivando a discussioni infinite tra condomini e con le amministrazioni di condominio che si sono viste recapitare un problema che da pubblico è diventato privato. Gli edifici infatti non sono attrezzati per accogliere un elevato numero di cassoni ne hanno i avuto i tempi tecnici per decidere dove gli stessi possano essere stoccati. Di fatto il problema è stato spostato e mentre si continua a pagare la salatissima tassa sui rifiuti sono di fatto gli amministratori di condominio a ricevere e fornire informazioni, notizie, modalità di gestione nonché preoccuparsi dove e come gestire i rifiuti per ogni edificio. Molti residenti poi lamentano che connesso al problema dello stoccaggio dei cassoni vi è quello degli odori che sono oramai sotto ogni casa di ogni edificio con maggior persistenza per i piani bassi. Inoltre l'incuria e l'inciviltà pare non trovare limiti ne argine anche con la minaccia di sanzioni che saranno come sempre accade pagate dai condomini virtuosi mentre i maleducati, gli strafottenti e gli incivili, presenti sul territorio e equamente distribuiti almeno uno per ogni edificio, con il loro comportamento, graveranno ancora una volta su tutto l'edificio come su tutto il territorio. Infine, gli inguaribili nostalgici continueranno a lasciare a deposito i sacchi dove un tempo erano collocati i cassonetti stradali...