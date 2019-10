Degrado stazione metro Furio Camillo

Da circa una settimana la metro Furio Camillo ha le scale mobili in manutenzione (infatti la stazione la scorsa settimana è stata chiusa per diversi giorni per alcune ore) e la banchina direzione Battistini è in uno stato di pulizia indecoroso. Ho provveduto a comunicare la situazione ad ATAC tramite la sezione "ATAC RISPONDE" del loro sito, ma non ho mai ricevuto una risposta... Inspiegabile che nessuno controlli, nessuno intervenga, non stiamo parlando di realizzare grandi opere, ma parliamo di effettuare operazioni normali che rientrano nella quotidiana operatività. Inoltre è paradossale che sia prevista una sezione del sito per effettuare "suggerimenti/reclami" , ma poi non ci sia una risposta a quanto segnalato ne interventi per risolvere i problemi segnalati....