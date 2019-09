Degrado nel quartiere Alessandrino

Questa è la situazione di via Francesco Bonafede nel quartiere Alessandrino. Le erbacce hanno ormai invaso la carreggiata e i marciapiedi. Naturalmente è solo un esempio del degrado diffuso nel quartiere: ovunque si trova spazzatura, buche mai sistemate o "ornate" da barriere arancioni, come ad esempio alla fermata degli autobus su viale Alessandrino/via del Campo, dove è caduto un albero a gennaio di questo anno e tolte le radici è rimasto un buco che naturalmente si è trasformato in cestino della spazzatura!