il Degrado di Via Arezzo 24 all'incrocio con Via Padova è aumentato con la presenza di un nuovo Cassonetto Giallo destinato agli abiti dismessi.Esso è posizionato in maniera non funzionale a un metro circa dal cassonetto destinato all'indifferenziata. Questo impedisce il passaggio ai pedoni dato l'accumulo dei rifiuti tra i cassonetti e comporta la riduzione della visuale dell'incrocio con Via Padova ai mezzi di passaggio