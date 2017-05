Degrado e abbandono del giardino della Piazza romana dell'Acquedotto Alessandrino

La piazza, situata all'incrocio tra via degli Olmi e via P. Castelli, gode della presenza dell'Acquedotto costruito dall'Imperatore Alessandro Severo nel 226 d.C. La piazza aveva anche una fontana con funzione scenografica e ludica illuminata di notte con fibre ottiche, ma oramai è coperta da erbaccia e non funziona più da molto tempo. La piazza inaugurata anni fa è ormai abbandonata al degrado e all'incuria come si vede dallo fotografie ed è diventata, come tutti i giardini del quartiere Alessandrino, luogo di bivacco e oramai invasa da bottiglie e spazzatura di ogni genere. Le sedute in legno sono quasi del tutto distrutte, anche perchè non sono state più curate. Le aiuole fiorite ormai sono solo cumuli di erbacce. Per vedere come era e come dovrebbe essere collegatevi al sito del comune con il seguente link: https://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_pol_riq_per_pae_acq_ro_pr.page