Degrado condominiale via sant'Elena sannita n45

Con la presente tramite il mio collega Francesco romano sono andato a costatare la situazione di degrado che vive il comprensorio del condominio sito in via sant'Elena sannita mondezza per terra cassonetti stracolmi gente che x dispetto butta in terra ma un amministratore ce in questo benedetto condominio o se ne lava le mani non sa che con questa pandemia e inammissibile una cosa del genere andrebbe creata un area ecologica esterna al condominio per legge qualcuno si prenda le proprie responsabilità gentilissima roma today vogliate girare le mie segnalazione a ama Spa di zona e alla circoscrizione competente che prendano severi provvedimenti distinti saluti Federico franceschelli fate un appello sulla vostra testata giornalistica