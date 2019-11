Da 2 anni senza riscaldamento case Comune a Magliana "Piazza Certaldo via Scarperia ", proprietà "Ermete", gestione "Comune di Roma". Due anni senza riscaldamento nonostante vengono pagati mensilmente su bolletta all'incirca 80 euro mensile per 12 totale 960 euro solo riscaldamento, una truffa che va avanti da 2 anni, caldaia da cambiare, proteste verso il comune " gestore dei pagamenti di affitto" scarica tutto su Ermete, Ermete scarica su comune, noi nonostante i pagamenti per ogni mese ci si muore dal freddo.