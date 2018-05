Continua la "non raccolta"

Contrariamente a quanto si possa pensare questa segnalazione è un invito all'ottimismo.Infatti la situazione odierna (8 maggio alle 8 di mattina) a via Severo Carmignano (Monteverde Nuovo), a pochi metri dall'istituto comprensivo di via Crivelli (una delle più grandi zone scuole del quartiere), per quanto possa sembrare di degrado è leggermente migliore dello standar a cui l'AMA ci ha abituato negli ultimi mesi, meglio nell'ultimo anno e qualche mese. Il degrado di questa strada è da considerarsi permanente.