Prenestina, la situazione

Complimenti! Non mi viene di dire altro.....siamo al 13 settembre, le scuole sono riaperte da ieri (non tutte).....ieri hanno piazzato un bello sciopero ATAC (con caos annesso e traffico in tilt).....e oggi, come per magia, il Comune di Roma ha pensato bene di riasfaltare Roma....e precisamente via Prenestina all'altezza di via Valente! 20 minuti per passare un incrocio! Ma vi pare possibile? Assessori 5 stelle & Co. ma ci siete o ci fate??? Avete avuto 2 mesi di vuoto e oggi fate una cosa del genere??? Ma da chi siamo amministrati, sbirulino??? VERGOGNOSI! I diritti di Noi Cittadini Utenti e Passeggeri, come sempre, sono calpestati e MAI considerati.