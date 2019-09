Club Ferrari “Passione rossa “

Domenica 22 settembre, il Ferrari Club più importante del mondo "Passione Rossa" reduce dal primato mondiale ottenuto lo scorso luglio, dove per la prima volta nella storia, 30 Ferrari hanno oltrepassato la linea del circolo polare Artico, sarà presente con il suo presidente, Fabio Barone , al “CENTRO SPORTIVO LE COLLINE sito in Frascati via Fontanile del piscaro 36 .L’evento si ripete dopo 4 anni dove gli equipaggi saranno ospiti a pranzo presso il ristorante interno “ Maruzzella alle Colline “ Il programma giornaliero prevede oltre che lo stazionamento delle auto all’interno dell’ampio parcheggio del centro sportivo anche il passaggio delle Ferrari nel centro di Frascati ove è presente la “ Fiera dei sapori “ intorno alle ore 11,00/11,30 Per info 069408943 Maruzzellallecolline@gmail.com