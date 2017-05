Cirque du soleil, non dimenticate l'ombrello

Vorrei commentare il comportamento assurdo degli organizzatori dello spettacolo cirque du soleil a Roma. Spettacolo molto bello, ma non dimenticate l'ombrello, perché in caso di pioggia gli organizzatori vi butteranno fuori. Sì, proprio ieri sera (19/5/17) dopo lo spettacolo delle 21.00 a Roma, durante il temporale fortissimo che ha colpito la capitale, l'organizzazione ha pensato bene prima di vendere gli ombrelli del circo da 26€ a 40€. Anche chi è riuscito ad acquistare gli ombrelli non aveva coraggio di uscire.... E poi a circa mezz'ora dalla fine dello spettacolo, visto che il temporale continuava ad imperversare ci hanno invitato ad andarcene. Noi eravamo 11 adulti e 2 bambini, ma almeno avevamo le macchine, lontane ma non eravamo a piedi. C'era anche chi non riusciva a trovare un taxi in una Roma allagata e in parte senza luce. Alle mie lamentele mi è stato risposto "volete dormire quì?". Ritengo che chi organizza un evento, tra l'altro con biglietti non economici, debba prendersi in carico l'assistenza, in caso di eventi straordinari, dei propri clienti. La serietà non è da tutti.... Alle 11.40 in mezzo a fulmini e una pioggia insistente, Roma tutta allagata, hanno iniziato a chiudere tutto e ci hanno invitato ad uscire perché quello era il momento migliore!!!! Per chi? Per loro che dovevano chiudere? C'era gente in motorino, gente che doveva aspettare un taxi (tutti bloccati per il nubifragio), in mezzo ad una Roma paralizzata siamo dovuti andar via. Dopo le mie lamentele è arrivato un signore con un ombrello che si offriva di "traghettarci" alle macchine. Visto il costo del biglietto consiglio ad amaluna di curare di più l'aspetto organizzativo.