Cinecittà: strada appena asfaltata dissestata dopo scavi

A seguito degli scavi effettuati alla fine di Dicembre per la posa di corrugato ( non so da quale operatore…) in via Carlo Fadda la strada è rimasta completamente dissestata in quanto gli scavi stessi sono stati chiusi in maniera approssimativa e non livellando affatto il manto stradale ne ripristinando la segnaletica a terra. La cosa è ancora più grave poiché quello stesso tratto di strada era stato asfaltato circa 6 mesi fa e quindi avevamo potuto finalmente avere un manto stradale ed una segnaletica “decente” dopo anni di buche.