Ci risiamo… i soldi pubblici spesi male e senza risolvere il problema!

Come le foto inserite possono dimostrare, la collina adiacente alla Scuola materna Bruno Ciari in Via Mazzacurati è nuovamente una discarica a cielo aperto; vi si può trovare tutto ciò che viene prelevato dai contenitori dei rifiuti e gettati dai rom che vivono nei camper parcheggiati nello spazio confinante. Già nel Maggio 2017 la collina venne pulita con un intervento straordinario (e molto oneroso ) dell’Ama; successivamente nell’ottobre 2017 vennero posizionati i pali e la rete di recinzione; oggi, a distanza di meno di due anni, alcuni pali sono stati divelti, la rete tagliata in alcuni punti e le condizioni igienico sanitarie dell’area sono tornate le stesse precedenti agli interventi. Sono molti anni che l’Associazione Giardiniinfesta, i residenti dell’area di Via Eugenio Maccagnani, la proprietà del Centro Commerciale ELECLERC ribadiscono con forza verso le autorità competenti dell’XI Municipio la necessità di destinare la collina in questione ad aree vivibili e controllabili dalla popolazione in modo di mantenerla pulita; sono state suggerite destinazioni d’uso come “Orti Urbani” o “Area cani” che porterebbero l’area ad essere utilizzata e conseguentemente sottratta al degrado.