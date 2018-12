Ci dobbiamo arrendere?

Abito a Roma in zona Kant/Nomentana, nel mio condominio carta e plastica non vengono raccolte da settimane. Siamo "fortunati" perche' i nostri cassonetti sono al chiuso e ci e' risparmiata la vista di cumuli di immondizia all'aperto che, invece, si vedono in quasi tutti gli altri condomini. Per non contribuire al degrado, da sempre, mi tengo in casa carta e plastica fin quando non trovo spazio nei cassonetti ma stavolta e' veramente troppo tempo che il camion AMA non passa ed il mio terrazzo non puo' diventare un deposito di rifiuti. Stamattina mi sono recata al deposito AMA di via Bufalotta con i miei bustoni di carta e plastica convinta di avere un comportamento civile da brava cittadina che non contribuisce a sporcare. L'addetto al cancello si e' preso la carta ma ha rifiutato la plastica, ha detto che non la poteva prendere e che dovevo buttarla nei cassonetti. Alla mia obiezione che la plastica non viene raccolta da molto tempo e i cassonetti sono gia' circondati da buste poggiate a terra, , mi ha detto di buttarla nei cassonetti in strada, quelli gia' sommersi da metri cubi di immondizia, lasciando ad intendere che una busta in piu' non avrebbe fatto la differenza. Lo ammetto ho lasciato la mia busta di plastica sul mucchio gia' presente intorno ai cassonetti fra Via Niccodemi e Via Guerrini. Posso solo prendere atto che noi romani siamo ostaggio delle municipalizzate e di un Sindaco che, evidentemente, vive altre realta' visto che si dichiara sempre contenta del lavoro che sta facendo.