Chiusura Bagni Pubblici Parco Schuster (S.Paolo)

Come previsto,dal 08/01/2020 u.s. i bagni pubblici di Parco Schuster all interno dei giardini sono stati chiusi dal Comune di Roma,con la promessa che presto avrebbero ristrutturato gli stessi per poterli riaprire al piu presto al pubblico,ma ad oggi 9/02/2020 di lavori ai bagni neanche l ombra sia da parte dell uff.tecnico del Comune,ne'quantomeno di operai che inizializzano tali lavori..La conseguenza,che con la chiusura dei bagni pubblici seguono lamentele dei residenti e turisti che vengono giornalmente a frequentare il parco,nonche'degrado generale con la presenza di vandali che ogni giorno danneggiano panchine,imbrattano muri e urinano dove capita. Un messaggio al Comune di Roma...provvedete al piu presto al ripristino dei servizi del Parco,prima che il degrado ambientale incombe ancora di piu'.Grazie