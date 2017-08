Chiudono i nasoni anche all'Alberone

Piazza Scipione Ammirato e Via Gino Capponi. Chiudono le fontanelle. Piazza Scipione Ammirato è un luogo simbolo delle passate amministrazioni municipali. Luogo di incontro e ritrovo restituito ai cittadini dal degrado. Le fontanelle sono indispensabli, per gli umani (soprattutto bambini che li possono giocare) e per gli animali. Acea Comune e Municipio decretano così il divieto di bere, di dissetarsi. Vergogna. A pochi passi, in Via Stefano Infessura, una perdita d'acqua ACEA produce verde muschio da mesi!