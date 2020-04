Coronavirus, solidarietà in via Gattamelata

Il condominio di Via Erasmo Gattamelata 131, ha lanciato una gara di solidarietà, al proprio interno e per chi, dall'esterno volesse partecipare. Da oggi al sabato di Pasqua, all'esterno del portone dello stabile sarà a disposizione di chi ha più bisogno un cesto contenente derrate alimentari, offerte dai condomini e dai negozianti attigui. Questa iniziativa, che si spera sia replicata per tutto il V Municipio, tende a dare un minimo contributo di solidarietà, a tutti coloro che, a causa dell'epidemia, si trovino in stato di necessità, confidando nel buon senso di tutti.