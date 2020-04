LA SEGNALAZIONE - Cassonetti siti all'interno di un condominio via Sant'Elena sannita n45

Con la presente io sottoscritto Francesco Romano passando per via Sant'Elena sannita n45 zona lunghezza dove ci sono varie palazzine di vari edifici all'interno del perimetro condominiale ho notato una situazione al quanto di degrado per quanto riguarda la differenziata ama e rifiuti generali cassonetti stracolmi e con questa epidemia covid 19 può comportare serie situazioni,anche per altra gente visto che sono messi all'interno del perimetro dell'area condominiale cosa non consentita dalla legge in quanto in area privata non ci possono stare ma va creata un isola ecologica dove porli al quanto cosa più importante un mezzo di soccorso è impossibilitato a fare manovre di urgenza con i cassonetti entrambi i lati da cittadino chiedo un ispezione dei vigili urbani urgentemente e la rimozione al più presto e porli al di fuori, x concludere questo condomino avrà un amministratore il quale si dovrà assumere le proprie responsabilità vi prego di pubblicarlo al più presto saluti Francesco Romano libero cittadino