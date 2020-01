Cartolina dal quartiere Villa De Santis

La foto descrive la situazione in cui versa tutto il quartiere Villa De Santis; precisamente a via Valentino Banal i cassonetti dell'umido non vengono più svuotati dai primi di dicembre; si avvistano cornacchie che prelevano il materiale dai sacchetti e lo spargono ovunque e gabbiani che trasportano il materiale sui tettini delle auto limitrofe. Sono state fatte diverse segnalazioni al sito AMAROMA, con invio di foto. La via è impraticabile su quel lato, per l'avvistamento anche di topi.