Salve, stamane come spesso faccio, essendo un ciclista, ho pedalato a Tor Vergata. Al ritorno via della Sorbona è chiusa per lavori. Seguo le segnalazioni, solo i cartelli stradali blu con scritta bianca, e mi trovo obbligatoriamente sul GRA. Per i responsabili della viabilità e cartellonistica.... i ciclisti non esistono! esistono solo gli automobilisti! Grazie se vorrete segnalare il mancato servizio.