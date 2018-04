Cabina di distribuzione energia su via Petrocelli: "Nessuno interviene"

Da oltre un anno e mezzo la cabina di distribuzione dell'energia elettrica collocata su Via Biagio Petrocelli versa nelle condizioni comprovate dalla foto recentemente scattata. Sono state inutili le segnalazioni alla Polizia Locale, Acea Areti, e VVFF inoltrate a mezzo PEC per porre definitivo rimedio alla situazione appena descritta. La cabina, sebbene parzialmente recintata e messa in provvisoria sicurezza, rappresenta l'ennesimo elemento che deturpa il nostro quartiere Romanina oltre a rappresentare un evidente rischio per la sicurezza pubblica.

Fabrizio Di Meo Presidente CdQ Romanina