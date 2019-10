Buon compleanno crepe!!

Avevo fatto una segnalazione 2 anni fa per questa crepa causata dal terremoto del 24 ottobre 2016. Sono passati 3 anni e questa è la situazione attuale: la fessurazione principale si è ingrandita e se ne è creata una altra affianco, inoltre si sono create anche delle fessurazioni frontali e dall'altra parte del torrione che prima non esistevano. Cosa è stato fatto in tre anni? Sei mesi fa si sono degnati di metterci una pezza con una gabbia di contenimento che vedete nelle foto ma che non sono sicuro possa contenere una rottura per frammentazione del muro. La domanda che mi faccio è questa: possibile che in 3 (TRE) anni non si riesce a riparare un bene storico del comune e si debba aspettare che crolli con quindi con costi di riparazione 100 volte superiori? Ho paura che festeggeremo altri compleanni delle crepe....