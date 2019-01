Buca sul marciapiede di via Erasmo Gattamelata 13

Vi scrivo per segnalare una buca sul marciapiede di fronte al civico 13 di via Erasmo Gattamelata. Nel mese di settembre dopo diverse segnalazioni attraverso il nuovo “Sistema Unico di Segnalazione" del Comune di Roma sono intervenuti degli operai che hanno recintato la buca. Mi aspettavo da lì a qualche giorno un intervento di copertura della buca stessa anche perché la recinzione tende a restringere il passaggio del marciapiede e tra l’altro si trova di fronte all’ingresso del civico 13. Invece ad oggi tutto è rimasto come dall’ultimo intervento. Faccio presente che ogni qualvolta piove la buca tende ad allargarsi.