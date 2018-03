Oggi un cittadino mi ha segnalato questa voragine (perché non può essere definita semplice buca) sul Lungotevere dei Vallati. Malgrado le varie segnalazioni, gli stessi Carabinieri, hanno sottolineato come questo pericolo per chi si muove per strada, specialmente per chi va in motorino, sia già stato comunicato in varie occasioni al Comune, eppure quella voragine è ancora lì. Mi chiedo cosa stia aspettando la Sindaca Virginia Raggi per intervenire... Il rischio è palese, non credo si debba aspettare un incidente per amministrare la nostra città!