Scalo San Lorenzo, i vigili urbani presidiano una buca da circa una settimana 24 ore su 24.Quanto costa a noi cittadini questo presidio no stop da parte dei vigili? Una sacca di catrame o la ditta costa forse di piu'? Forse sono finiti i soldi per riparare le buche,visto che la sindaca declama di aver riparato 400 buche. San Lorenzo e' ridotta peggio di kabul per quanto riguarda il manto stradale per non parlare di altro...