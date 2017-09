Blackout dal 10 settembre

Volevo segnalare al vostro giornale, visto che a nulla sono servite le numerose chiamate al servizio guasti illuminazione pubblica dell'Acea, la situazione di blackout in cui brancolano dal 10 settembre i residenti di Viale Carlo Felice e zone adiacenti. La situazione si ripropone ormai da anni; ad ogni temporale salta l'impianto d'illuminazione della zona. Ma di solito, entro 3 giorni dalla segnalazione , viene messa la toppa in attesa della prossima pioggia. Questa volta però all'ACEA hanno voluto fare le cose in grande. Non solo non sono intervenuti, ma il blackout si è esteso nei giorni successivi al 10 settembre anche alle vie interne, fino a Villa Wolkonsky. Ricordo che qui siamo a due passi da San Giovanni e la zona è piena di B&B. Non è un bello spettacolo nè per i turisti nè per i residenti.