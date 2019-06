Degrado Aurelio. Nato e cresciuto in via Baldo degli Ubaldi una cinquantina di anni fa ho pieno titolo per dire che: L’indecenza igienica ed il degrado di questa via, in tutta la sua lunghezza, e’ ormai a livelli insostenibili. Mi chiedo quando i signori che incassano regolarmente le nostre tasse decideranno di spazzare i marciapiedi, lavarli e svuotare i cassonetti come si deve. Rimuovere auto e moto abbandonate. Avete fatto d’emergenza routine.