Piazza della Madonna dei Monti, una mattina post movida notturna

Ecco come è ridotta ogni mattina la fontana dei Catecumeni di Giacomo della Porta (del 1589) ricoperta di bottiglie e rifiuti vari,che si trova a Piazza della Madonna dei Monti, dopo la "violenza" notturna,io mi chiedo come mai non vengono messi dei piccoli cassonetti per la raccolta del vetro,forse si evita di ammirare questo scempio,meta la mattina di barboni alla ricerca di qualche scolatura rimasta nelle bottiglie e da sguardi allibiti di turisti stranieri che passono di lì per raggiungere il Colosseo o Via Dei Fori Imperiali.