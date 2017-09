Assurdo a Spinaceto

Buongiorno, premetto che non sono romana ma vicentina, ma abito qui da sette anni e sinceramente la sento la mia città ugualmente, mi fa veramente male vedere tutto il degrado esistente, stamattina ho fatto una passeggiata passando dal parco che va da via di mezzocammino e sono sbucata in viale caduti per la resistenza a spinaceto, un disastro, tralasciando i bisogni dei cani ovunque ( e non è colpa loro),la montagna di schifezze sparse ovunque. Ora sinceramente mi viene naturale il paragone con Vicenza, perché li non c'è una gomma da masticare a terra e qui il mondo???? Non ci riusciamo proprio???cerchiamo di impegnarci