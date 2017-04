Via Lussimpiccolo, una piccola strada che costeggia nascosta l'importante arteria di Viale della Serenissima. Non è certo una novità vedere degli scooter abbandonati ma in questo caso la cosa sorprendente è constatare che il mezzo è abbandonato sul marciapiede vicino all'ingresso di un gruppo di abitazioni. Decine di persone sono passate lì davanti ed hanno visto depredare il mezzo giorno dopo giorno senza battere ciglia. Un errore. Mai tollerare il degrado.............