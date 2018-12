Asilo nido Via Cesare Maccari Acilia

Spett.le Redazione sono anni che vedo questo asilo ancora in queste condizioni, e si interessarono oltre voi anche Tv locali ad Acilia. Ieri 30.12.2019 ancora la situazione è immutata. E' mai possibile che mel cuore del Municipio X ci sia un'inerzia così sfacciatamente dichiarata? Grazie per l'attenzione e buon anno. ps vogliate cortesemente informarmi se ci sono state delle evoluzioni sul caso, visto che ne deduco dal vostro articolo del 2017 non avreste lasciato il caso impunito. Paolo